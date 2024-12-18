Дмитрий Есипов: «Мы стараемся учитывать все тренды»

В преддверии подведения итогов года о тенденциях страхования и специфике страхового рынка Юга России «Коммерсанту» рассказал директор филиала Публичного Акционерного Общества Страховой компании «Росгосстрах» в Ростовской области Дмитрий Есипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «Росгосстрах»

Фото: предоставлено ПАО «Росгосстрах»



— С какими итогами подходит к концу года страхование на Юге и компания ПАО СК «Росгосстрах»?

— Несмотря на сложности, рынок страхования растет. Главным драйвером процесса становится повышение страховой грамотности людей. И мы, в свою очередь, поддерживаем этот процесс, повышая клиентскую ценность продуктов страхования. При разработке делового предложения мы делаем ставку на индивидуальный подход к каждому клиенту. А также на сервисную составляющую – как при заключении договора, так и при его сопровождении и урегулировании возможных страховых случаев. По итогам 9 месяцев сборы филиала по всем видам страхования выросли на 15%.

— Какие виды страхования вы можете назвать драйверами страхового рынка?

— У нас это, прежде всего, моторное страхование: сборы каско в Ростовской области превысили 350 млн руб. Мы следим за всеми трендами российского авторынка. Например, учитывая проблемы с логистикой, мы иногда предлагаем нашим страхователям возместить ущерб в денежной форме или в комбинированной — когда производится ремонт на СТОА имеющимися в наличии запчастями, а за недостающие производится выплата. Но в большинстве случаев наша компания полностью берет на себя организацию ремонта, чтобы избавить человека от лишних хлопот и вернуть ему отремонтированный автомобиль.

В числе драйверов также можно назвать сельхозстрахование, что логично в нашем регионе, и банковское страхование.

— В последние годы в регионе участились случаи ЧС. Какое участие принимает «Росгосстрах» в минимизации их последствий для своих клиентов?

— Страхование жилья и домашнего имущества в целом — конек «Росгосстраха», и у нас четко отработан алгоритм действий на случай таких событий. Например, когда в конце прошлого года из-за шквалистого ветра и дождя из берегов вышли река Мертвый Донец и Азовское море, поднялся уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе, наши страховые агенты практически сразу начали обзванивать своих клиентов, чтобы уточнить ситуацию и проконсультировать по страховым выплатам. Всего выплаты нашим клиентам за имущество после урагана в Приазовье превысили 12 млн руб.

— «Росгосстрах» позиционирует себя как социально ориентированная компания, в чем это выражается?

— Например, в поддержке здоровья жителей Ростовской области через продукты добровольного медицинского страхования. Мы предлагаем комплексные программы как для предприятий, так и для граждан. Недавно обновили наш продукт по онкострахованию, который позволяет получить единовременную выплату, качественное лечение и реабилитацию в специализированных проверенных клиниках в России и за рубежом. Увы, с критическими болезнями все чаще сталкиваются не только люди пожилого возраста. Мы неравнодушны к этой проблеме и ввели новую тарификацию по программам, в зависимости от возраста клиента, что сделало стоимость онкострахования для молодых людей еще более доступной.

И конечно, для нас важны наши сотрудники — а в «Росгосстрахе» работали и работают поистине уникальные люди. Мы помним наших ветеранов — в сентябре этого года мы поздравляли со столетним юбилеем бывшего страхового агента Александру Федоровну Кривину. Тем, кто сейчас работает в компании, созданы все условия для развития, что даже отмечено «серебром» в рейтинге лучших работодателей по версии журнала Forbes.

— По традиции — о планах на следующий год.

— Если коротко — стабильно расти в сборах и при этом повышать качество страховых услуг. Больше использовать «цифру» как в продажах, так и в урегулировании страховых случаев, и при этом оставаться народной компанией, которая хорошо знает своих клиентов и их потребности и готова подобрать для каждого верное решение для финансовой защиты.

ПАО «Росгосстрах»