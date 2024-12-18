Казань попала в топ городов по динамике качества жизни

Казань оказалась в топе городов России по динамике качества жизни. Об этом сообщили «РИА Новости».

В топе городов РФ также оказались Черноголовка, Магас, Нижневартовск, Артем, Тобольск и Тверь. В этих городах отмечается позитивный рост по 11 ключевым показателям качества жизни. Среди них повышение доступности и качества образования (в среднем на 17%), модернизация общественного транспорта (4%) и решение экологических вопросов.

Ключевой тенденцией этого года стало повышение доступности социальной инфраструктуры. Согласно данным издания, в 2024 году доля граждан, проживающих в шаговой доступности от детских садов, выросла до 95%.

Диана Соловьёва