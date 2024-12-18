Более 4,6 млрд рублей выделят на отрасль ЖКХ в Геленджике

На отрасль ЖКХ в Геленджике выделят более 4,6 млрд руб. Сейчас к принятию готовят бюджет города на 2025–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На программу «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено около 2,7 млрд руб. На социальную сферу в Геленджике направят более 4,3 млрд руб., из них 3 млрд руб. пойдут на образование.

С 1 января 2025 года в Геленджике отменяется эксперимент по взиманию курортного сбора и вводится туристический налог, который будет поступать в доход муниципального бюджета. Ежегодные поступления прогнозируются в размере более 100 млн руб.

Алина Зорина