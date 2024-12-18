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Коммерсантъ FM
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Мурашко: процесс снижения потребления алкоголя в России остановился

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России приостановился процесс снижения потребления алкоголя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было 9 литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49»,— сказал господин Мурашко на заседании правления Союза женщин России (цитата по «Интерфаксу»).

В июне 2024 года «Ъ» проанализировал исследование проекта «Если быть точным», основанное на данных Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования. По данным аналитиков проекта, в конце 2000-х годов показатель потребления алкоголя снижался. В 2007 году на потребителя старше 15 лет приходилось 11 л чистого спирта, а в 2017-м — уже 7 л. В 2023-м уровень потребления алкоголя в России стал рекордным за последние девять лет, в том числе вырос спрос на крепкий алкоголь.

В разговоре с «Ъ» ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований РЭШ Евгений Андреев объяснял рекордный показатель «откликом населения на трудности» — пандемию коронавируса и последующие события.

В социологическом опросе Росстата 2022 года пьющими «по праздникам» назвали себя 44,2% респондентов старше 15 лет. Среди женщин раз-два в месяц алкоголь употребляют 29,5%, среди мужчин — 39,9%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россияне поднимают градус».

Полина Мотызлевская

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