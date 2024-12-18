В ряде российских регионов прогнозируются аномальные морозы

В регионах Северо-Западного, Центрального федеральных округов и на Урале ожидаются аномальные холода на 6–17°C ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу». Морозы до 33°C ожидаются с 18 по 20 декабря.

Какая погода прогнозируется в российских регионах:

в Архангельской области температура будет на 6–12°C ниже нормы, морозы до –25°C;

в Ненецком автономном округе — на 8–12°C ниже нормы, морозы до –30°C;

в Мурманской области — на 14–15°C ниже нормы, морозы до –28°C;

в Коми — на 8–17°C ниже нормы, морозы до –33°C;

на востоке Ленинградской области — на 8–14°C ниже нормы, морозы до –22°C;

в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях — на 6–9°C ниже нормы, морозы до –21°C, в Рязанской области — до –17°C;

в Ямало-Ненецком автономном округе — на 7–9°C ниже нормы, морозы до –32°C.

В Красноярском крае и Хакасии ожидается температура на 4–5°C ниже нормы, на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье — на 3–4°C. В центре Красноярского края и на западе Якутии температура будет на 8–12°C выше номы.