На очистку крыш зданий правительства Башкирии от снега направят 1,5 млн рублей

ГКУ Хозяйственное управление заключило контракт на очистку от снега крыш зданий министерств и ведомств с предпринимателем Василием Самохиным, сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 1,5 млн руб., деньги выделит бюджет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно документации, исполнителю предстоит с 1 января по 31 мая 2025 года по заявкам заказчика очищать от снега крыши 11 зданий, в том числе Дома Республики, зданий Курултая, а также министерств образования и науки, земельных и имущественных отношений, сельского хозяйства, промышленности, энергетики и инноваций, культуры, здравоохранения, природопользования и экологии. Стоимость очистки 1 кв. м крыши составляет 62,7 руб.

В ноябре 2023 года аналогичный контракт стоимостью 1,9 млн руб. и сроком действия с 1 января по 31 декабря 2024 года был заключен с ООО «РСК».

Майя Иванова