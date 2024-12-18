Младенческая смертность в Татарстане составила 2,7 случая на тысячу новорожденных

По состоянию на 1 декабря 2024 года младенческая смертность в Республике Татарстан составила 2,7 случая на тысячу новорожденных. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.

За последние 20 лет количество случаев младенческой смертности снизилось более чем в 4 раза.

В 2023 году основными причинами детской смертности в возрасте до 17 лет от внешних причин стали: ДТП (28 случаев или 32,6% от общего числа), утопления (13 случаев или 15,1%), отравления (11 случаев или 12,8%), падения (10 случаев или 11,6%), пожар (5 случаев или 5,8%) и прочее (19 случаев или 22,1%).

Влас Северин