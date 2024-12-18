По делу о превышении полномочий задержан экс-замминистра труда Омской области

В Омске задержан бывший первый замминистра труда и соцразвития Сергей Добрых. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы), следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его домашнем аресте, сообщает Telegarm-канал регионального управления СК. В сентябре 2024 года по этому делу был задержан директор омского дома-интерната.

В материалах следствия указывается, что в апреле-июне 2024 года фигуранты якобы приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль Haval F7 стоимостью свыше 3,3 млн руб. Иномарка, говорится в деле, была передана в оперативное управление другому соцучреждению, а фактически для нужд первого замминистра.

Сергей Добрых был назначен на должность первого замминистра труда и социального развития Омской области осенью 2015 года. В ноябре 2024 года стало известно о его отставке.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2024 года замглавы минтруда Омской области попал в ДТП.

Илья Николаев