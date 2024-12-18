В официальном названии Ярославля будет два слова с корнем «город»

Ярославль изменил свое официальное наименование с «город Ярославль» на «городской округ город Ярославль». Поправки в устав города 18 декабря принял муниципалитет после прохождения публичных слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новые требования к наименованию муниципальных образований установлены федеральным законодательством. При этом сохраняется возможность и краткого наименования «город Ярославль». Сокращенная форма может использоваться в официальных символах Ярославля, названии органов власти, должностей, городских наградах и так далее.

Также в уставе закрепляется статус Ярославля как «Города трудовой доблести», ранее такого пункта в документе не было.

Антон Голицын