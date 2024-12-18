«Рофл — это шутка, имба — это нечто уникальное»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вечером во вторник, 17 декабря, провел прямую линию с горожанами. Отвечая на вопросы, мэр анонсировал закупку 50 новых трамваев, заявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте на 4 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП) и сообщил об увеличении зарплат водителей, кондукторов, техников ЕМУП «Гортранс» на 30% в 2025 году. Господин Орлов не исключил возможное удорожание проезда, отметил невозможность остановки строительства в парке «Березовая роща» и поддержал законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.



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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прямую линию мэр Алксей Орлов провел в эфире «Четвертого канала». Наибольшее число вопросов к нему поступило по теме общественного транспорта: ведущий подчеркнул, что в некоторых микрорайонах «машин мало, недождаться». Господин Орлов признал, что тема остается острой, однако отметил, что перевод трамваев и троллейбусов на брутто-контракты в августе 2024 года позволил «выдерживать расписание» и прекратить отток работников в «Гортрансе».

«Если каждый месяц мы фиксировали больше количество уволившихся, чем тех, кто пришел на работу, то в ноябре эта тенденция была переломлена в обратную сторону»,— сообщил мэр.

Алексей Орлов пояснил, что в течение года сотрудникам предприятия проиндексировали зарплату на 10% и 30%. «Это уже более 100 тыс. руб., где-то 120 тыс. руб., в зависимости от того, какое время водитель проводит на маршруте»,— добавил он. Господин Орлов заявил, что в феврале 2025 года власти намерены вновь поднять зарплату водителям, кондукторам, техникам на 30%, за исключением руководящего состава «Гортранса». Мэр добавил, что в том же месяце планируется перевести на систему брутто-контрактов городские автобусы, что позволит «регулярно обновлять подвижной состав».

Господин Орлов отметил, что до конца 2024 года городской автопарк пополнят 50 троллейбусов компании «Синара», годом ранее в город прибыли 50 троллейбусов белорусской компании «Белкоммунмаш». «Таким образом, мы троллейбусный парк на половину обновим»,— подчеркнул он.

Алексей Орлов добавил, что троллейбусы, средний возраст которых превысил 30 лет, будут списаны. «У них пробег 500 тыс. км, столько быть не должно»,— отметил градоначальник.

По словам мэра, власти «активно поработали по троллейбусам», и теперь намерены взяться за трамваи. «В начале 2025 года мы объявим конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев, предполагаем, что в течение следующего года будет объявлен конкурс на еще 35 трамваем. Это будет 50 машин, жители заметят разницу очень быстро»,— заверил господин Орлов.

Алексей Орлов не исключил, что в 2025 году в общественном транспорте Екатеринбурга может быть увеличена стоимость проезда в связи с ростом стоимости топлива, запасных частей и изменениями в «Гортрансе».

«Если даже обсуждать повышение стоимости проезда, то безналичный проезд должен быть дешевле, чем наличный, потому что мы перешли на оплату транспортной работы. Вся выручка поступает на счет администрации города. Чтобы не было серых схем, необходимо мотивировать людей оплачивать проезд безналично, а это тоже будет льгота»,— сказал он.

Мэр также анонсировал продление акции со снижением стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях города при оплате через СБП: он будет стоить 29 руб. вместо 33 руб. на протяжении всего 2025 года.

Господин Орлов подчеркнул, что в Екатеринбурге сохраняется «острая нехватка кадров» в сферах строительного комплекса, ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий, парков, общественных пространств, для работы в которых привлекают мигрантов из других стран. Впрочем, мэр заявил о необходимости знания российской культуры со стороны мигрантов и поддержал законопроект депутатов Госдумы о запрете принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.

«У нас не было права отказывать детям мигрантов в приеме в школу. Нахождение в школе детей мигрантов позволяет нести культуру в семью, потому что зачастую мама не знает языка и традиций, она находится дома, у нее нет постоянной работы, она занимается детьми и домашним хозяйством. Те знания, которые дают наши учителя, прививая культуру, традиции, соблюдение закона, позволяют трансформировать и семью»,— пояснил он.

Алексей Орлов заверил, что умеет общаться с молодежью на одном языке и знаком с понятиями «рофлить» и «имба».

«Если не ошибаюсь, рофлить, это смеяться, шутить, веселиться. Рофл — это шутка, имба — это нечто уникальное, выходящее за рамки привычного, которое ломает все стереотипы»,— пояснил градоначальник, добавив, что он является приверженцем «классического русского языка».

В ходе прямой линии к господину Орлову обратились жители Академического района, которые попросили мэра остановить застройку парка «Березовая роща» корпорацией «Атомстройкомплекс». «Мы хотим простых вещей, чтобы у нас был парк, который не будет полосой препятствий для тех людей, которые на инвалидных колясках, которые с детьми, мы хотим, чтобы территория района была доступной, благоустроенной и безопасной»,— призвали активисты.

Алексей Орлов отметил «хорошую позицию» жителей района и признал, что за зелеными пространствами города «необходимо ухаживать».

«Важно отразить естественную трансформацию лесопаркового пояса и трансформировать их в городские благоустроенные пространства, потому что антропогенная нагрузка, она возрастает с развитием города, он растет, и нагрузка на лесные территории серьезно возрастает»,— пояснил господин Орлов.

Однако мэр подчеркнул, что городские власти не смогут отказать «Атомстройкомплексу» в утверждении проекта планировки. «Есть решение судов всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика о том, что он имеет право реализовать там свою инициативу по жилищному строительству»,— сказал он. Алексей Орлов заверил, что власти нашли «понимание с застройщиком» и 16 га рощи будут благоустроены в соответствии с эскизным проектом, который предлагают жители района с учетом рекомендации Ботанического сада УрО РАН.

«Мы очень серьезную работу с застройщиком провели, из общей площади предполагалось оставить всего 4 га парковой зоны. На сегодня 16 га парковой зоны предполагается оставить из 26 га.»,— отметил господин Орлов. Мэр добавил, что 16 га парка присвоили статус ТОП-1 (территория общего пользования: парки, набережные), которая запрещает капитальное строительство на территории.

Василий Алексеев