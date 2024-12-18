В СЖД рассказали историю спасения сбежавшей из поезда кошки Сони

В Вологде на железнодорожном вокзале спасли сбежавшую у пассажирки поезда кошку Соню. О случившемся сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

В воскресенье пассажирка поезда Архангельск — Санкт-Петербург во время остановки в Вологде вывела своего питомца на прогулку. Кошка, испугавшись шума, сорвалась с поводка и спряталась под кладовую пункта обогрева путейцев. Пока поезд стоял, достать животное не успели.

«Железнодорожники по камерам наблюдения отследили путь беглянки, место ее укрытия и попытались выманить кормом. Но напуганное животное не выходило к людям. Закрыв все возможные лазы, внутри кладовой вскрыли пол. Там специалист по отлову животных поставила фотоловушку и ловушку с кормом»,— рассказали в СЖД.

Днем во вторник кошка Соня все-таки вышла на запах еды и попалась в ловушку. После этого животное перенесли в теплое место и откормили. Вечером 17 декабря работники вокзала отправили Соню на поезде домой, в Санкт-Петербург. В СЖД рекомендовали не выгуливать кошек на станциях.

«Стресс у животного сильный от незнакомой обстановка и звуков, они вырываются и убегают. Это частая история не только для путешественников на поездах, но и на машинах»,— говорится в сообщении СЖД.

Алла Чижова