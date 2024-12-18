В Челябинской области зарплата административного персонала выросла на 52%

По итогам ноября зарплата административного персонала (в этой сфере учитываются в том числе курьеры) в Челябинской области увеличилась на 52%, до 81,9 тыс. руб. Это самое сильное повышение жалованья в регионе среди всех профессиональных направлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Hh.ru.

В среднем предлагаемая зарплата в области за год выросла на 21%, до 60,6 тыс. руб. Однако в 13 сферах жалованье увеличилось еще сильнее. Помимо административного персонала, в топ-5 вошли профессиональные направления «Искусство, развлечения, массмедиа» (+45% с ноября 2023 года, до 58,6 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (+37%, до 101,8 тыс. руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (+29%, до 64,2 тыс. руб.) и «Рабочий персонал» (+28%, до 83,9 тыс. руб.). Динамика роста зарплат выше рынка также наблюдается в сферах: «Закупки» (+27%, до 64,6 тыс. руб.), «Наука, образование» (+26%, до 45,8 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (+25%, до 87,8 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (+25%, до 98,1 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (+24%, до 95,8 тыс. руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+24%, до 43,1 тыс. руб.), «Добыча сырья» (+22%, до 92,9 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (+22%, до 84,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска