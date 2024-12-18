В Елкибаево собираются построить социальный приют для женщин и детей

Управление по Уфе и Уфимскому району министерства земельных и имущественных отношений Башкирии просит изменить вид использования участка в деревне Елкибаево (относится к Калининскому району Уфы) с «дошкольного, начального и среднего общего образования» на «оказание социальной помощи населению». Постановлением председателя уфимского горсовета Марата Васимова вопрос выставлен на общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из информационных материалов, опубликованных на сайте общественных обсуждений Уфы, на земельном участке площадью 5 тыс. кв. м планируется строительство социального приюта «Мать и дитя» площадью 2 тыс. кв. м. Приют будет оказывать безвозмездную комплексную помощь и предоставлять жилье женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Обсуждения продлятся до 6 января.

Идэль Гумеров