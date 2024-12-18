УФАС возбудило дело из-за рекламы на дорожных знаках в Магнитогорске

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по рекламе распродажи верхней одежды в Магнитогорске. Она расклеивалась на опорах дорожных знаков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Листовки рекламировали распродажу верхней одежды в магазине торгового центра «Радуга вкуса». Рекламодателем является московское ООО «Альтернатива». Согласно ч. 3. ст. 19 Закона о рекламе, распространение листовок на знаках дорожного движения запрещено. Заседание комиссии по рассмотрению дела запланировано на 16 января 2025 года.