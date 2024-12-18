Поставки рапсового масла ухудшили показатели экспорта продукции томского АПК

Узбекистан остается главным внешнеторговым партнером Томской области в 2024 году. Об этом свидетельствуют материалы, подготовленные департаментом международных и региональных связей региона к заседанию комитета законодательной думы по экономической политике 18 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным департамента, за девять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Томской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,2%. Экспорт вырос на 3%, импорт — на 10,5%. На Узбекистан приходится 27,6% томского экспорта и 20,3% импорта. В тройку крупнейших партнеров по экспорту входят также Казахстан и Китай.

«Экспорт продукции АПК снизился на 31,3% по отношению к аналогичному периоду в 2023 году и занял 13,8% от общего объема экспорта Томской области»,— отмечается в материалах. На 1 декабря он составил $55,5 млн или 73% от плана. К такому снижению привело падение поставок рапсового масла. Причинами называются отказ Минсельхоза РФ предоставить льготный кредит на закупку сырья, снижение закупочных цен в КНР на 40% и введение правительством РФ экспортной пошлины на этот продукт в размере до 7%.

С другой стороны, экспорт топливно-энергетических товаров в стоимостном объеме вырос на 76,5%, машин и оборудования — на 18,9%.

Валерий Лавский