В Ярославле УК грозит штраф за высокую стоимость содержания мусорной площадки

Ярославское межрегиональное УФАС России возбудило дело в отношении управляющей компании из-за высокой стоимости содержания контейнерной площадки. Об этом сообщили в ведомстве.

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Ранее региональное отделение «Народного фронта» сообщало, что «Управдом Кировского района» выставил счет в 1 млн руб. за содержание одной контейнерной площадки жильцам дома на Толбухина. В МУФАС сообщили, что обращения по этому вопросу стали поступать еще в сентябре. Ведомство получило от управляющей компании расчет, как получилась столь высокая стоимость, но подтверждений о расходах предоставлено не было.

МУФАС усмотрело в действиях УК признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). 23 декабря комиссия службы рассмотрит дело, и, если организацию признают виновной, ей может быть назначен штраф.

Алла Чижова