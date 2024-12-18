В Чувашской Республике число нелегально работающих граждан сократилось со 157 до 117 тысяч человек за период с 2020 года по начало 2024 года. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на заседании Межведомственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за три года легализовали труд более 40 тысяч работников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Чувашии за три года легализовали труд более 40 тысяч работников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным министра труда Алены Елизаровой, благодаря работе межведомственных групп в бюджет дополнительно поступило более 14,6 млн руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За девять месяцев 2023 года среди 13 820 проверенных человек было выявлено 3425 граждан, работающих без оформления трудовых договоров.

Руководитель УФНС по Чувашии Николай Гусев отметил рост поступлений НДФЛ на 27,7% за 11 месяцев 2023 года — до 26 млрд руб. Число работодателей-нарушителей сократилось на 25%.

На 2025 год власти республики поставили цель выявить еще 14 722 нелегально работающих граждан. По оценкам Минтруда Чувашии, потенциальное число работников в теневом секторе сократилось с 63 до 49 тысяч человек в 2023 году.

Анар Зейналов