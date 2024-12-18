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Жительницу Хакасии оштрафовали за поддержку в соцсетях атак диверсантов ВСУ

Военный суд приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. 53-летнюю жительницу Хакасии за поддержку в соцсетях атак украинских диверсантов на приграничные регионы России. Решение вынесено с учетом деятельного раскаяния обвиняемой и содействия следствию, рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

По данным органов госбезопасности, обвиняемая являлась активистской запрещенной в РФ украинской экстремистской организации. В 2023 году женщина разместила в своем аккаунте материалы с положительной оценкой деятельности украинских террористических структур, нападавших на мирное население приграничных регионов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма). Подследственная полностью признала вину.

Илья Николаев

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