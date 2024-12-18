В Чувашии директор компании оштрафован на 300 тыс. рублей за коммерческий подкуп
Генеральный директор компании по поставке сельхозпродукции признан виновным в передаче коммерческого подкупа в размере 416 тысяч рублей руководителю подразделения сельхозпредприятия в Вурнарском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.
В Чувашии директор компании оштрафован на 300 тысяч рублей за коммерческий подкуп
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в период с 2018 по 2023 год директор передавал деньги за получение преимущественного права на заключение контрактов, быструю приемку товара и своевременную оплату. Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей и документами.
Суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Следователи также передали в суд дело получателя коммерческого подкупа. По информации Следственного комитета, за пять лет он получил более 9,2 млн рублей от представителей четырех фирм.