В Чувашии директор компании оштрафован на 300 тыс. рублей за коммерческий подкуп

Генеральный директор компании по поставке сельхозпродукции признан виновным в передаче коммерческого подкупа в размере 416 тысяч рублей руководителю подразделения сельхозпредприятия в Вурнарском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии директор компании оштрафован на 300 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии директор компании оштрафован на 300 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2018 по 2023 год директор передавал деньги за получение преимущественного права на заключение контрактов, быструю приемку товара и своевременную оплату. Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей и документами.

Суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следователи также передали в суд дело получателя коммерческого подкупа. По информации Следственного комитета, за пять лет он получил более 9,2 млн рублей от представителей четырех фирм.

Анар Зейналов