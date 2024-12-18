В Уфе 19 декабря перекроют движение по Шакшинскому мосту

В Уфе во второй раз за декабрь будет перекрыто движение по Шакшинскому мосту, ограничения анонсировала пресс-служба мэрии. 19 декабря с 13:00 до 15:00 на время проведения геодезического мониторинга будет закрыта проезжая часть в обоих направлениях, говорится в сообщении. Одна полоса будет доступна для машин экстренных служб.

Открытый в 1984 году и связывающий микрорайоны Черниковка и Шакша мост с 2023 года находится на реконструкции. Генподрядчиком на объекте выступает АО «Башкиравтодор», выполняющее работы по контракту с Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы за 2,1 млрд руб.

С 23 октября по 23 ноября мост был закрыт для сварки двух частей собранного сооружения, 24 ноября было разрешено движение по половине моста в обе стороны. Движение по всем четырем полосам планируется открыть 25 декабря, а ремонт должен закончиться в 2025 году.

Идэль Гумеров