В Красноярске на сутки введут режим «черного неба»

В Красноярске на сутки введут режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он будет действовать с 15:00 18 декабря до 19:00 20 декабря, сообщает Средне-Сибирское УГМС.

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Также режим «черного неба» будет действовать на территории Ачинска, Лесосибирска, Назарова, Минусинска, Норильска, а также двух городов Хакасии — Абакана и Черногорска.

По данным синоптиков, будет действовать режим НМУ второй степени опасности.

Как писал «Ъ-Сибирь», в последний раз режим «черного неба» вводился на территории Красноярска и Минусинска с 30 ноября до 2 декабря.

Александра Стрелкова