«Число невротических и панических расстройств выросло»

В аптеках Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и Севастополя в январе—октябре 2024 года выросли объемы продаж антидепрессантов, анксиолитиков, снотворных и седативных препаратов. Так, на Кубани и в Адыгее реализация антидепрессантов увеличилась на 42,8% (до 417 млн руб.) и 34,6% (до 25 млн руб.) соответственно. Главный врач Клиники психиатрии со стационаром «Центр Здоровья», психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Игорь Новицкий считает, что рынок вырос в денежном выражении прежде всего из-за удорожания лекарств, но также отмечает увеличение числа обращений за психиатрической помощью.

Игорь Новицкий

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«Повышение спроса на успокоительные в 2024 году отражает сложное взаимодействие социальных (неуверенность в современных политических реалиях в завтрашнем дне), экономических (нестабильность экономики, обеднение населения и др.), психологических и медицинских факторов.

Рост продаж антидепрессантов, анксиолитиков, снотворных и седативных средств в денежном выражении указывает на увеличение спроса и удорожание лекарств, связанное с растущей инфляцией, а также с ориентированностью на медикаментозные способы лечения психических заболеваний.

В своей практике я вижу рост количества обращений за психиатрической помощью, и как следствие — выписанных рецептов и назначенных препаратов. Анализ опросников и статистических данных консультативных приемов за 2023 и 2024 годы (524 и 761 обращений соответственно) показывает следующую динамику.

Лидерами роста стали две группы — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройствами, и аффективные расстройства настроения, а именно: паническое расстройство и депрессивный эпизод (увеличение на 32,3 и 26,8% соответственно), генерализованное тревожное расстройство (23,9%), расстройства адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакция (17,1%), посттравматическое стрессовое расстройство (12,0%), острая реакция на стресс (11,5%), обсессивно-компульсивное расстройство (преимущественно навязчивые мысли или размышления, 4,0%).

Практически стабильны в количественных показателях обращений — расстройства приема пищи нервная анорексия (в подростковом возрасте), шизофрения.

А вот органические, включая симптоматические, психические расстройства в виде деменции (сосудистая, при болезни Альцгеймера) отметили снижение (-25,0%). Возможно, сохраняющиеся последствия COVID-19, смертность среди людей пожилого возраста до сих пор сказывается на статистической картине. Также снизилось число обратившихся с нарушениями психологического развития и умственной отсталостью, что, думаю, связано с ростом и качеством психологической помощи на стадии компенсации.

На этапе телефонного звонка (записи к психиатру) люди жаловались на тревогу, панику, страх (22,5%), депрессию (21,8%), нарушение сна (20,0%), агрессивность (17,7%), отсутствие энергии (14,9%), “схожу с ума” (2,2%). Первично обратились 78,7%, повторно — 21,3%, по направлению от невролога — 6,1%, психолога — 5,5%, терапевта — 0,4%.

Профилактические меры кажутся банальными, но они остаются единственным и действенными: выбор здорового образа жизни (регулярные физические упражнения улучшают настроение и уменьшают тревожность и симптомы депрессии), нормализация ритма сна (ложиться спать до полуночи и спать не менее семи-восьми часов) сбалансированное питание, а укрепление социальных связей поможет смягчить чувство одиночества и изоляции. Социальные сети часто усиливают чувство неполноценности и страха что-то упустить, усугубляя проблемы с психическим здоровьем».