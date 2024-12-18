На продажу выставлен многопрофильный центр медицины «Курорт Увильды», расположенный в Аргаяшском районе на берегу одноименного озера. Объект оценили в 3,6 млрд руб., указано на платформе «Авито».

В объявлении медицинский центр описывают как пoлнoстью модернизировaнный курoрт c многoлeтнeй истоpией и поcтoянной заполняeмocтью на уpовне 98%. Возраст бизнеса составляет около 30 лет, количество сотрудников — порядка 500 человек. Помещение находится в собственности.

Виталина Ярховска