Новосибирский «Локомотив» обыграл АСК на тай-брейке

Волейболисты новосибирского «Локомотива», сломив упорное сопротивление АСК, одержали победу в матче, состоявшемся 17 декабря. Команды встретились в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Факел» Фото: пресс-служба «Факел»

Гости одержали верх на тай-брейке: 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 24:26, 15:13). В составе железнодорожников 29 очков набрал диагональный Илья Казаченков.

В других матчах 17-го тура PARI Суперлиги кемеровский «Кузбасс» прервал серию поражений, одолев на домашней площадке МГТУ 3:0. С таким же счетом в гостях красноярский «Енисей» уступил «Зениту-Казань».

«Локомотив» идет третьим в турнирной таблице. Он отстает от занимающего вторую строчку белгородского «Белогорья» на два очка, но новосибирцы провели на матч меньше. «Енисей» занимает восьмое место, «Кузбасс» — десятое.

Валерий Лавский