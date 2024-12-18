На Алтае бутлегеры получили штраф за продажу алкоголя и сигарет на 5 млн рублей

Шипуновский райсуд Алтайского край вынес приговор двум местным жителям за продажу контрафактного алкоголя и сигарет. Их признали виновными в производстве, приобретении и сбыте товаров без маркировки (ч.6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С учетом смягчающих обстоятельств фигурантам дела назначили наказание ниже наименьшего предела в виде штрафа в 120 тыс. руб. каждому.

По данным следствия, обвиняемые приобрели алкоголь и сигареты у неустановленных лиц на общую сумму 4,9 млн руб. После они продали продукцию в магазины Шипуновского района и через своего общего знакомого.

В общей сложности силовики изъяли у бутлегеров более 9 тыс. бутылок алкоголя и 21 тыс. пачек сигарет.

Александра Стрелкова