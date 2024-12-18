Роспотребнадзор начал мониторинг ситуации с возможной новой болезнью в Уганде

Роспотребнадзор отслеживает информацию о новой болезни в Уганде, которая вызывает у пациентов неконтролируемую дрожь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в британской газете Daily Mail был опубликован материал о ранее неизвестной пандемии, которую местные жители называют Динга-Динга («тряска, как во время танца»).

Из статьи следует, что заболевание зафиксировано у почти 300 человек. Симптомы включают лихорадку и сильную дрожь, что затрудняет передвижение больных. Случаи зарегистрированы только в районе Бундибугио.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль»,— говорится в заявлении федеральной службы (цитата по «РИА Новости»).

Там также отметили, что данные о каждом подозрительном случае незамедлительно поступают в ведомство, а в системе Роспотребнадзора уже создана специальная лабораторная база.