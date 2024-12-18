Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор начал мониторинг ситуации с возможной новой болезнью в Уганде

Роспотребнадзор отслеживает информацию о новой болезни в Уганде, которая вызывает у пациентов неконтролируемую дрожь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в британской газете Daily Mail был опубликован материал о ранее неизвестной пандемии, которую местные жители называют Динга-Динга («тряска, как во время танца»).

Из статьи следует, что заболевание зафиксировано у почти 300 человек. Симптомы включают лихорадку и сильную дрожь, что затрудняет передвижение больных. Случаи зарегистрированы только в районе Бундибугио.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль»,— говорится в заявлении федеральной службы (цитата по «РИА Новости»).

Там также отметили, что данные о каждом подозрительном случае незамедлительно поступают в ведомство, а в системе Роспотребнадзора уже создана специальная лабораторная база.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...