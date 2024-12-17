Умер сыгравший в фильме «Властелин колец» актер Дэвид Уитерлей

Британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, известный по роли Барлимана Баттербура в фильме «Властелин колец: Братство кольца», скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила газета The New Zeeland Herald. Смерть актера наступила 12 декабря, но известно об этом стало сегодня.

Друзья и коллеги Уитерлея вспоминают его как «талантливого артиста, который завораживал зрителей на сцене, радиопостановках, в кино и на телевидении». Кроме участия в о«Властелине колец», актер снимался в сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла». Траурная церемония пройдет 19 декабря в британском городе Биркенхед.