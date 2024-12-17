Мошенничество обошлось без конкурса

В Кировском райсуде Уфы вчера продолжился процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова и его возможных подельников. Подсудимые, по версии следствия, по подложным документам на доставку грузов для строительства дорог завладели 154 млн руб. Из оглашенных вчера помощником прокурора показаний по уголовному делу стало известно, что управление ФАС по Башкирии подозревает «Башкиравтодор» в нарушении ФЗ «О защите конкуренции». Следующее судебное заседание состоится 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор ООО «Киви» Ирек Шарипов в зале суда (справа)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Экс-гендиректор ООО «Киви» Ирек Шарипов в зале суда (справа)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы прошло очередное заседание суда по рассмотрению уголовного дела в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, экс-гендиректора и владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Иреку Шарипову также вменяют отмывание похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и взятку в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в 2021-2022 годах подсудимые Юланов и Шарипов вместе с заместителем последнего Ришатом Самматовым (в ноябре приговорен к четырем годам колонии общего режима за мошенничество) похитили около 154 млн руб., выделенных на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии и улицы Пугачева в Уфе. Ринат Мардисламов, в свою очередь, подготовил подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы. По ним «Киви» и «Баштранслогистик» якобы предоставляли «Башкиравтодору» грузовики для перевозки стройматериалов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2017 году «Башкиравтодор» победил в конкурсе на реконструкцию трассы. Контракт начальной стоимостью 2,95 млрд руб. компания предложила исполнить за 2,77 млрд руб. Завершить работы генподрядчик должен был до 25 сентября 2021 года.

Ремонтом улицы Пугачева «Башкиравтодор» занимается с апреля 2022 года. Стоимость контракта — 1,1 млрд руб. Отремонтировать улицу компания должна была к 25 ноября 2023 года, но работы до сих пор не завершены. Актуальный срок — третий квартал 2025 года.

Для легализации денег Ирек Шарипов под видом инвестиций перечислил 175,3 млн руб. в ООО «Родной дом», но затем требовал от руководства компании вернуть ему 132,3 млн руб. наличными. Помимо этого, подсудимый в мае 2023 года, как установило следствие, передал 5 млн руб. министру транспорта Башкирии, члену совета директоров «Башкиравтодора» Александру Клебанову (находится под следствием по делу о получении взятки), чтобы с «Киви» без задержек рассчитались за работу.

Из трех подсудимых вину в полном объеме признал Ринат Мардисламов. Ильдар Юланов сознался в хищении только 1,2 млн руб. у «Башкиравтодора». Причиненный ущерб он возместил.

В начале судебного заседания старший помощник прокурора Кировского района Уфы Артур Алимов около двух с половиной часов оглашал показания 26 свидетелей обвинения, которые были даны во время предварительного следствия. Так, восемь владельцев самосвалов, которые якобы работали на «Киви» и «Баштранслогистик», указали, что они не знакомы ни с Иреком Шариповым, ни с Ринатом Мардисламовым и их компаниям услуги по перевозке стройматериалов не оказывали.

По словам свидетелей, техника в чужие руки за редким исключением не передавалась, и даже в это время такая работа ими контролировалась через установленный в машинах ГЛОНАСС, что исключает факт появления самосвалов на местах реконструкции дорог, отметил Артур Алимов. Некоторая техника, как установило следствие, во время работ была на ремонте.

Помимо этого, Артуром Алимовым были оглашены показания начальника отдела антимонопольного контроля товарных рынков УФАС по Башкирии Александра Базуева. Из его слов стало известно, что управление подозревает «Башкиравтодор» в заключении двух неконкурентных соглашений с «Киви» о предоставлении техники с экипажем для строительных работ. Начальная максимальная цена контрактов составила 180 млн руб. На аукцион была подана всего одна заявка — от «Киви».

«Ценовое предложение «Киви» к начальной максимальной цене договоров в обоих случаях составило 0%. Договор заключен был по максимальной цене»,— процитировал помощник прокурора господина Базуева.

Управление ФАС, как отметил Артур Алимов, неоднократно запрашивало в «Башкиравтодоре» документы о наличии у «Киви» исправной техники для выполнения контрактов, но ответов не было. По этому факту УФАС возбудило административное дело.

Следующее судебное заседание назначено на 14 января.