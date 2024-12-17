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Коммерсантъ FM
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Ректору РАНХиГС предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»

Ректор РАНХиГС и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что ему предложили возглавить правление президентской платформы. По его словам, правление войдет в состав наблюдательного совета, который будет определять стратегические направления развития и оценивать эффективность работы.

Алексей Комиссаров

Алексей Комиссаров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Алексей Комиссаров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Управлением деятельностью АНО "Россия — страна возможностей" продолжит заниматься Андрей Бетин, который с позиции исполнительного директора переходит на должность генерального директора. Уверен, что его профессионализм и опыт обеспечат самые высокие стандарты работы и позволят команде достигать еще более амбициозных целей»,— написал господин Комиссаров в своем Telegram-канале.

Алексей Комиссаров занимал должность гендиректора с момента создания платформы в 2018 году. «Россия — страна возможностей» — организация, реализующая кадровые, социальные и образовательные проекты федерального и международного уровня. Платформа включает в себя 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов.

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