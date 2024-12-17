В Севастополе простились с двумя военными, погибшими на СВО

В Севастополе состоялись прощальные церемонии с младшим сержантом, стрелком-сапером Василием Павленко и рядовым, стрелком штурмовой роты Игорем Кимом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Василий Павленко, уроженец Дагестана, с детства жил в Крыму. Он много лет проработал строителем, был признан специалистом в своей сфере. В 2024 году заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, где погиб при выполнении боевой задачи на Марьинском направлении.

Игорь Ким родился в Санкт-Петербурге и вырос в Севастополе. Прошел путь от автомеханика до владельца автосервиса. Желая служить в армии, заключил контракт с Минобороны России. Он также погиб в бою на том же направлении.

Фил Златов