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В Крыму могут отключить мобильный интернет для обеспечения безопасности

В Крыму с 17 декабря возможно временное отключение мобильного интернета. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, меры предпринимаются с целью обеспечения безопасности жителей региона. Услуги сотовой связи, включая звонки и SMS, интернет-провайдеры будут предоставлять в обычном режиме.

Все кабельные интернет-провайдеры также будут предоставлять услуги без изменений. Решение касается домашних, офисных и городских подключений, а также Wi-Fi.

Фил Златов

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