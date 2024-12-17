В Крыму могут отключить мобильный интернет для обеспечения безопасности

В Крыму с 17 декабря возможно временное отключение мобильного интернета. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, меры предпринимаются с целью обеспечения безопасности жителей региона. Услуги сотовой связи, включая звонки и SMS, интернет-провайдеры будут предоставлять в обычном режиме.

Все кабельные интернет-провайдеры также будут предоставлять услуги без изменений. Решение касается домашних, офисных и городских подключений, а также Wi-Fi.

Фил Златов