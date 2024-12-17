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СКР проверит информацию о стрельбе в Симферополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту стрельбы в Симферополе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным из соцсетей, в Симферополе мужчина открыл стрельбу из окна автомобиля, напугав местных жителей. Пользователи пишут, что подозреваемый до сих пор не задержан и не понес наказание.

Следственными органами по Крыму и Севастополю проводится процессуальная проверка по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ). Руководителю республиканского ГСУ СК России Владимиру Терентьеву поручено предоставить доклад о текущем ходе расследования.

Нурий Бзасежев

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