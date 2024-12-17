Краснодар стал лидером по развитию парковочного пространства в России

В 2024 году Краснодар стал лидером среди городов России по развитию парковочного пространства, значительно увеличив количество парковочных мест. В рейтинге не учитывалась Москва, сообщает в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Наумов.

В текущем году ввели 2 тыс. дополнительных парковок. Общее количество машино-мест увеличилось до 11,6 тыс.

С начала года было зарегистрировано около 4 млн сессий, а поступления в дорожный фонд могут достичь 800 млн руб. Средства направляют на содержание дорог, установку умных светофоров и развитие инфраструктуры.

Кроме того, планируется внедрить новые решения для парковок. Одним из шагов станет постепенный уход от паркоматов. Взамен прорабатываются новые способы оплаты через СМС, банковские приложения, «Яндекс-навигатор» и чат-бот в Telegram. По словам Евгения Наумова, 97% пользователей предпочитают онлайн-оплату.

Также власти города намерены усилить борьбу с неплательщиками и расширить систему фиксации нарушений с помощью мобильных комплексов. В 2025 году могут быть введены новые условия парковки.

Нурий Бзасежев