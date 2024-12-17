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Опять 25!

Новогодний вечер с «Коммерсантъ-Башкортостан»

Под конец уходящего года «Коммерсантъ-Башкортостан» собрал друзей и партнеров на предновогоднее мероприятие «Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»». В мероприятии приняли участие представители делового сообщества, власти, герои публикаций. «227 раз выходила газета «Коммерсантъ» за 2024 год и можете с уверенностью знать, что 227 раз в каком-то из кабинетов подпрыгивал какой-то чиновник», — заметила пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева. Полный отчет на сайте «Коммерсантъ.events». Фоторепортаж — в галерее «Ъ-Уфа».

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Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Опять 25! В Новый год — с «Коммерсантом»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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