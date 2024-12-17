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Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 трамваев в 2025 году

В начале 2025 года администрация Екатеринбурга объявит конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев, сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии. Он добавил, то в течение следующего года власти объявят новый конкурс на 35 трамваев.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Таким образом это будет 50 машин, жители заметят разницу очень быстро, то, что по городу начали работать новые трамвайные вагоны», — заверил господин Орлов.

Мэр отметил, что средний возраст трамваев в автопарке Екатеринбурга превышает 40 лет. «В основном этот трамваи чешского производства, которые эксплуатировалась еще в советское время», — пояснил он.

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