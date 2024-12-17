Екатеринбурженку будут судить за присвоение 790 тыс. рублей в магазине шуб

Бывшего администратора магазина шуб и дубленок в Екатеринбурге будут судить за присвоение более 790 тыс. руб. из кассы по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, 36-летняя местная жительница с октября 2023 года по январь 2024 года, используя свое служебное положение, мошенническим способом присвоила вверенные ей деньги. После того, как покупатели оплатят товары наличными, она в течение рабочего дня или нескольких при помощи бухгалтерской программы проводила операции возврата покупок при том, что фактически его не было, а после этого похищала из кассы деньги.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Ирина Пичурина