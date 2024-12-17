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Краснодар второй день парализуют 10-балльные пробки

Во вторник, 17 декабря, Краснодар вновь оказался в 10-балльных пробках. Пользователи в соцсетях сообщают, что причиной заторов стал ливень, осложнивший ситуацию на основных магистралях краевой столицы.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», крупные заторы наблюдаются на улицах Северной, Ставропольской, Дзержинского, Красной и прилегающих. Также затруднен проезд и на выездах из города.

Дорожную обстановку усугубляют аварии и нарушения правил движения со стороны водителей.

Нурий Бзасежев

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