Краснодар второй день парализуют 10-балльные пробки

Во вторник, 17 декабря, Краснодар вновь оказался в 10-балльных пробках. Пользователи в соцсетях сообщают, что причиной заторов стал ливень, осложнивший ситуацию на основных магистралях краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», крупные заторы наблюдаются на улицах Северной, Ставропольской, Дзержинского, Красной и прилегающих. Также затруднен проезд и на выездах из города.

Дорожную обстановку усугубляют аварии и нарушения правил движения со стороны водителей.

Нурий Бзасежев