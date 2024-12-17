Ярославль встал в 10-балльные пробки

В Ярославле вечером 17 декабря пробки достигли 10 баллов. Об этом говорят данные «Яндекс.Карт».

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Сильно затруднено движение на Московском проспекте, проспектах Октября, Толбухина, Ленина, Авиаторов, улицах Свободы, Городской Вал, Советская, Первомайская, Собинова, Республиканская, Свердлова, Победы, Терешковой, Дачная, на Октябрьском мосту, Красной площади. Аварии произошли на Октябрьской площади, Московском проспекте, проспекте Фрунзе. В соцсетях сообщают о перевернувшейся машине на улице Полушкина роща.

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Мэр Артем Молчанов рассказал, что город от снега убирают 146 единиц техники и 113 работников.

Алла Чижова