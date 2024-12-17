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В Краснодаре к 2027 году реконструируют улицу Есенина

В Музыкальном микрорайоне Краснодара проведут масштабную реконструкцию ул. Есенина на участке от Солнечной до Гомельской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках первого этапа на улице построят трехполосную дорогу, оборудуют тротуары, велодорожки, парковки и освещение, а также проведут переустройство коммунальных сетей. Работы охватят также участки улиц Кухаренко и Шолохова. Общая протяженность реконструируемых дорог составит почти 3 км. Завершить первый этап планируют к концу 2025 года.

Ко второму этапу реконструкции, который охватит участок ул. Есенина от Гомельской до Петра Метальникова, планируют приступить в 2026 году. Завершение работ ожидается в 2027 году.

Евгений Наумов также отметил проблему свалок в микрорайоне. По словам мэра, ситуация осложняется нерегулярным вывозом мусора и невнимательностью местных жителей, которые нередко попадают мимо контейнеров.

Нурий Бзасежев

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