В Анапе для защиты лимана от загрязнения мазутом установят боновые заграждения

В Краснодарском крае для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами установят боновые заграждения на протяжении 150–200 метров в районе Бугазской косы. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Спасатели Морспасслужбы и МЧС России по Краснодарскому краю продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». При мониторинге береговой линии от мыса Панагия до Керченского моста спасатели Морспасслужбы установили, что нефтепродукты разлились от п. Веселовка в Темрюкском районе до села Витязево. При помощи аварийно-спасательного оборудования специалисты собрали с берега замазученный грунт.

Специалисты берегового операционного центра непрерывно моделируют аварийный разлив нефтепродуктов. Также сотрудники ведомств ведут спутниковый мониторинг, который позволяет обнаружить загрязнение нефтепродуктами районов Черного моря, в том числе разрозненные нефтяные пятна в прибрежной акватории.

Татьяна Ручкина