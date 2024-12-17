В Туапсинском районе вдоль трассы М-4 «Дон» скопились большегрузы

В Туапсинском районе Краснодарского края на обочинах трассы М-4 «Дон» скопились большегрузы. Власти муниципалитета обсудили ситуацию и приняли решение выделить дополнительные участки для временной стоянки большегрузов, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Из-за продолжающейся на Кубани непогоды проезд через пункт пропуска Верхний Ларс временно невозможен. Из-за этого грузовики, которые искали альтернативные маршруты, оказались на территории Туапсинского района. В результате обочины трассы М4 «Дон» оказались заполнены фурами. Сергей Бойко говорит, что стоянка морского торгового порта Туапсе работает на пределе возможностей.

Власти муниципалитета для оперативного решения проблемы массового заезда фур помимо выделения дополнительных участков подготовили обращение в кубанское министерство транспорта. Совместно с портом власти отрабатывают механизм оповещения водителей о ситуации с очередями, чтобы минимизировать заторы.

Татьяна Ручкина