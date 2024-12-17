«Ъ» признали лучшим СМИ по освещению инвестиционной сферы в Татарстане

«Коммерсантъ» признали лучшим СМИ по освещению инвестиционной деятельности в Татарстане.

Издание получило диплом и памятную статуэтку в номинации «Лучшее СМИ по освещению инвестиционной деятельности в Татарстане» на 21-м заседании Клуба инвесторов.

Награду получил главный редактор «Ъ Волга-Урал» Александр Третьяков. Диплом вручили руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Диана Соловьёва