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«Ъ» признали лучшим СМИ по освещению инвестиционной сферы в Татарстане

«Коммерсантъ» признали лучшим СМИ по освещению инвестиционной деятельности в Татарстане.

Издание получило диплом и памятную статуэтку в номинации «Лучшее СМИ по освещению инвестиционной деятельности в Татарстане» на 21-м заседании Клуба инвесторов.

Награду получил главный редактор «Ъ Волга-Урал» Александр Третьяков. Диплом вручили руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Диана Соловьёва

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