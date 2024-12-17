Ростовский суд приговорил к колонии пособника исламских террористов

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии Виктора Цыбулина, обвиненного в пособничестве террористам и производстве наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ЮОВС.

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В 2020 году подсудимый, ознакомившись с пропагандистскими роликами в Интернете, стал разделять идеологию радикальных исламистов. Затем он стал участвовать в денежных сборах на нужды участников террористических сообществ, а в начале 2024 года — изготовил наркотическое вещество, которое хранил для личного использования.

Суд признал его виновным по ч.1 ст. 205.1 и ч.2 ст. 228. Первые два года Цыбулин будет отбывать наказание в тюрьме.

Дмитрий Ковалевский