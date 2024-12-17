Мэрия Ярославля ответила на претензии к благоустройству парка Судостроителей

В мэрии Ярославля заявили, что часть работ в парке Судостроителей ведется в соответствии с технологией. Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что в парке продолжаются работы по благоустройству несмотря на наступление зимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть. Ярославль Фото: Жесть. Ярославль

В частности, очевидица рассказала, что в парке бетонируют основание детского оборудования. В мэрии прокомментировали, что работа выполнена по технологии.

«Для заливки применяется бетон со специальной добавкой от завода-изготовителя — работать с этим материалом можно при отрицательных температурах, до -15°в зависимости от конкретной добавки»,— говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, подрядчик в настоящее время укладывает плитку, но, как пояснили в мэрии, эти работы он будет переделывать летом, а сейчас плитка — «это временная обязательная мера для безопасной прогулки в парке». В мэрии напомнили, что гарантия на благоустройство будет действовать в течение трех лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройство парков Судостроителей, 30-летия Победы, скверов около ДК «Гамма» и 950-летия Ярославля продлили на 2025 год. Подрядчики не успели в этом году закончить работы. На трех общественных территориях (кроме сквера 950-летия) работает ООО «Ярдорремстрой».

Алла Чижова