На Дону стоимость авто с пробегом снизилась на 1,6% в ноябре

В Ростовской области по итогам ноября 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет составила 1,69 млн руб. Это на 1,6% ниже по сравнению с октябрем. Такие данные предоставили аналитики Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За месяц наиболее подорожавшими моделями в регионе стали Ford Fiesta (+14,4%, 1,07 млн руб.), Ford Fusion (+7,9%, 1,74 млн руб.) и Audi A8 (+7,7%, 3,18 млн руб.).

Самое значительное снижение средней цены зафиксировано у Kia Cerato. Стоимость этого авто в среднем составляет 1,58 млн руб., что на 7,9% меньше, чем в октябре.

В целом по России по сравнению с октябрем средние цены в этом сегменте автомобилей остались без изменений, а по сравнению с ноябрем — снизились на 9%, до 2,01 млн руб.

Анастасия Казуков