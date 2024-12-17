В Краснодаре завели дело после гибели трех человек во время пожара

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в станице Елизаветинской, в результате которого погибло три человека (по ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По версии следствия, ночью 17 декабря в частном доме на улице Виноградной произошел пожар. После локализации возгорания сотрудники оперативных служб нашли в доме тела 19- и 21-летней сестер, а также 56-летней знакомой семьи. Отец погибших девушек с ожогами различной степени госпитализирован.

Следователи осмотрели место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания.

Татьяна Ручкина