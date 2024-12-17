В Госдуме приняли закон о продлении кредитных каникул участникам СВО на 2025 год

Депутаты Госдумы приняли закон, который позволит участникам СВО и их семьям до конца 2025 года требовать от кредитных организаций предоставления кредитных каникул. На пленарном заседании законопроект одобрили сразу во втором и третьем чтениях, следует из трансляции заседания на сайте палаты.

Перед вторым чтением эти нормы вошли в законопроект, который регламентирует правила доступа к финансовой отчетности взаимосвязанных предприятий. Среди изменений появились условия кредитных каникул для мобилизованных заемщиков, в числе которых есть ИП и владельцы МСП.

До принятия поправок заемщики имели право требовать отсрочки платежей не позднее 31 декабря 2024 года. Теперь военные смогут запросить кредитные каникулы вплоть до конца 2025 года. Льготный период, который предоставят таким группам заемщиков, будет сопоставим со сроком мобилизации, либо сроком службы по контракту, увеличенным на 180 дней.

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