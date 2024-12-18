В Новочебоксарске Чувашской Республики на содержание автомобильных дорог выделят 94,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новочебоксарске на содержание дорог выделят 94,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Новочебоксарске на содержание дорог выделят 94,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог в Новочебоксарске включает 100,3 км дорог и 8,2 км заездов и проездов. В рамках контракта предусмотрены работы по обслуживанию автостоянок, автобусных остановок, ливневой канализации, а также технических средств организации дорожного движения.

Контракт включает выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения. Работы будут проводиться до января 2026 года и охватывают 52 улицы и 23 проезда города. Контракт разделен на летнее и зимнее содержание, а также предусматривает установку дорожных знаков по предписаниям ГИБДД.

Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

Анар Зейналов