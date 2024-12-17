В школы и интернаты Кубани направили 33 новых автобуса

В школы и интернаты Краснодарского края поступили 33 новых автобуса отечественного производства. Транспорт будут использовать для ежедневной доставки учеников на занятия, а также для поездок на культурные и образовательные мероприятия, сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

Новый транспорт оснащен тахографами и системой навигации «ГЛОНАСС», что соответствует современным требованиям безопасности. Всего в регионе более 72 тыс. школьников, которые добираются до учебных заведений на автобусах.

Обновление школьного автопарка ведется на регулярной основе. За последние пять лет было приобретено почти 700 единиц транспорта за счет федеральных, краевых и спонсорских средств. Кроме того, за последние три года школы получили 204 автобуса.

Нурий Бзасежев