Сочи вошел в топ по присутствию туристического жилья на онлайн-витринах

Онлайн-платформа Bronevik.com совместно с сервисами МТС Travel и RealtyCalendar провели исследование рынка туристического жилья на агрегаторах в России. Сочи оказался одним из лидеров по количеству туристического жилья на онлайн-витринах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в 2024 году общее число объектов размещения на онлайн-площадках выросло на 44%. Предложения по аренде загородных коттеджей и вилл увеличились в 2–2,5 раза, апартаментов — более чем на 60%.

Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству туристического жилья, на каждый город приходится по 7% от общего числа объектов. В списке популярных направлений также представлены Сочи, Анапа, Адлер, Геленджик и Архыз.

Наиболее динамичный рост показали курортные города. Половину топ-10 по темпам увеличения числа объектов заняли локации Краснодарского края: Сириус, Витязево, Геленджик, Адлер и Анапа. Максимальный прирост — 97% — продемонстрировал Дербент.

Вячеслав Рыжков